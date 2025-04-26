نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة «البابوية» بسبع لغات بينها العربية في جنازة البابا فرنسيس.. ولغة الماندرين تدخل مراسم الفاتيكان لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، صلاة «المؤمنين» خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، وسط حضور واسع لزعماء العالم وشخصيات دينية بارزة.

صلاة متعددة اللغات في وداع البابا فرنسيس

قاد الكرادلة الحاضرين صلاة قصيرة شملت سبع لغات مختلفة، هي الإيطالية، الفرنسية، العربية، البرتغالية، البولندية، الألمانية، إضافة إلى لغة الماندرين الصينية، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجنازات البابوية التي يتم فيها إدراج لغة الماندرين ضمن الصلوات الرسمية، في خطوة تعكس محاولات الفاتيكان المستمرة للتواصل مع المجتمع الكاثوليكي في الصين.

نص مناجاة الكاردينال أجوستينو ليو بو

قرأ الكاردينال أجوستينو ليو بو خلال الصلاة قائلًا: «من أجلنا نحن المجتمعين هنا، بعد أن احتفلنا بالأسرار المقدسة، قد ندعى يومًا ما من قبل المسيح لندخل ملكوته المجيد»، في دعوة للتأمل بالرحلة الإيمانية لكل مؤمن.

علاقة البابا فرنسيس بالصين

شهدت فترة بابوية البابا فرنسيس محاولات عدة لتعزيز العلاقات مع الصين، حيث عبّر أكثر من مرة عن رغبته في زيارة بكين، لكن ظروف العلاقات السياسية والدينية حالت دون تحقيق هذه الزيارة التاريخية.

وبدلًا من زيارة الصين، توجه البابا فرنسيس في عام 2023 إلى منغوليا، حيث التقى بكاثوليك وأساقفة صينيين مقيمين هناك، في خطوة لمد جسور التواصل مع الكنيسة الصينية.

كما عين في عام 2022 الكاردينال جورجيو مارينجو، ليكون أول كاردينال منغولي، في إشارة إضافية إلى اهتمام الفاتيكان بتوسيع حضوره في آسيا.

الكاردينال مارينجو ودوره القادم

من المقرر أن يكون الكاردينال جورجيو مارينجو من بين المشاركين في المجمع الكنسي الذي سيعقد عقب جنازة البابا فرنسيس، لاختيار خليفته الجديد، في لحظة محورية لمستقبل الكنيسة الكاثوليكية.