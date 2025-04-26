قمة التحالف .. زيارة أمين عام الناتو إلى واشنطن تفتح آفاقًا جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:33 مساءً - أنهى أمين عام حلف شمال الأطلسي، مارك روته، زيارة مكثفة إلى الولايات المتحدة استمرت يومين، التقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.

حيث تم بدء الاجتماع مع وزير الدفاع في البنتاغون وتمت مناقشة ملفات الأمن المشترك ، وبعدها تم مشاركة روته في مائدة تم تنظيمها من قِبل مؤسسة "ذا هيريتج" وتم مناقشة تحديات أمن الأطلسي واستعدادات قمة لاهاي المقبلة.

في البيت الأبيض، ناقش مع ترامب وقيادات أخرى سبل تعزيز الإنفاق الدفاعي وتنسيق الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا بحل عادل ودائم.

وفي ختام الزيارة، أكد روته أن التفاهم بين الحلفاء يزداد قوة، مشددًا على أن تعزيز قدرات الناتو هو مفتاح حماية أمن الشعوب والدفاع عن أراضيها بثقة واقتدار.