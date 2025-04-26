نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 51 ألف شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51،495 شهيدًا و117،524 جريحًا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت.

حصيلة جديدة منذ استئناف العدوان

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة منذ 18 مارس الماضي، أي عقب انتهاء فترة وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 2،111 فلسطينيًا وإصابة 5،483 آخرين.

شهداء وإصابات خلال الساعات الماضية

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدًا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 108 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

صعوبة الوصول للضحايا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عددًا من الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الركام وفي الشوارع العامة، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب القصف المتواصل وانهيار البنية التحتية.