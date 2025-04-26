عاجل - تصفيق حار لزيلينسكي خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس وسط حضور عالمي واسع

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الحشود الموجودة في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالتصفيق الحار، أثناء مشاركته في مراسم جنازة البابا فرنسيس اليوم السبت، حسب ما نقلته شبكة «CNN» الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن زيلينسكي غادر كاتدرائية القديس بطرس ودخل الساحة، مما دفع الجماهير، التي كانت سادتها أجواء من الصمت، إلى الانفجار بالتصفيق تحيةً له.

توترات سابقة بين أوكرانيا والفاتيكان

على الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا، إلا أن بعض الأوكرانيين أعربوا عن غضبهم تجاه تصريح سابق للبابا الراحل في مارس 2024، دعا فيه كييف إلى "التحلي بالشجاعة لرفع الراية البيضاء" والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

وجاء الرد من وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي أكد حينها قائلًا: "علمنا هو الأزرق والأصفر، وسنعيش ونموت وننتصر تحت رايتنا، ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدًا".

كما انتقد الرئيس زيلينسكي بدوره من وصفهم بممارسي "الوساطة الافتراضية"، دون أن يذكر البابا فرنسيس بالاسم.

عودة العلاقات بين كييف والفاتيكان

رغم الخلافات السابقة، استؤنفت العلاقات بين الطرفين خلال العام الماضي، إذ التقى زيلينسكي البابا فرنسيس مرتين؛ الأولى على هامش قمة مجموعة السبع في يوليو، والثانية في لقاء خاص بالفاتيكان في أكتوبر.

وفي أعقاب اجتماع أكتوبر، شدد البابا فرنسيس على ضرورة احترام سيادة جميع الدول، قائلًا: "لكل دولة الحق في العيش بسلام وأمن، ويجب ألا تتعرض أي دولة للاعتداء، ويجب أن تضمن سيادتها بالحوار والسلام".

وقبل وفاته بيوم واحد فقط، دعا البابا فرنسيس إلى "هدية السلام" بمناسبة عيد الفصح، معبرًا عن أمله في إنهاء الحرب التي دمرت أوكرانيا.

حضور عالمي واسع وغياب بوتين

انطلقت صباح اليوم مراسم جنازة البابا فرنسيس بحضور عدد كبير من قادة العالم، من ملوك ورؤساء دول وحكومات.

في المقابل، غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الجنازة، وذلك عقب إعلان الكرملين، الثلاثاء الماضي، عدم مشاركته.

ويأتي غياب بوتين في ظل صدور مذكرة اعتقال بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، مما يهدد باعتقاله حال وصوله إلى إيطاليا، كونها من الدول الأعضاء في المحكمة.