نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى، وذلك وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم السبت.

صفقة شاملة تشمل انسحابًا كاملًا

وأوضحت الحركة أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين مقترح "الصفقة الشاملة"، التي تتضمن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إلى جانب اتفاق شامل لتبادل الأسرى بين الطرفين.

بحث تداعيات الحصار وإدخال المساعدات

وأكدت حماس أن وفدها سيناقش أيضًا تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة بسبب الحصار المستمر.

يذكر أن مصر تواصل جهودها المكثفة عبر الوساطات السياسية لإنهاء التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والوصول إلى حلول إنسانية عاجلة تخفف من معاناة المدنيين في القطاع.