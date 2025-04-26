55 رئيسا و12 ملكًا.. من سيحضر جنازة البابا فرنسيس؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان عن حضور 130 وفدًا من جميع أنحاء العالم في مراسم جنازة البابا فرنسيس الراحل، التي ستُقام اليوم السبت.

من بين الحضور، 55 رئيس دولة، 14 رئيس حكومة، و12 ملكًا حاكمًا، في حدث يعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به البابا الراحل.

حضور قادة عالميين بارزين

من بين الزعماء الذين سيحضرون الجنازة، يتواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني أولاف شولتز، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما سيحضر مراسم الجنازة الأمير البريطاني ويليام، ولي عهد بريطانيا، إلى جانب العديد من الملوك مثل الملك فيليبي والملكة ليتيزيا، ملك إسبانيا.

حشود ضخمة في ساحة القديس بطرس

من المتوقع أن يحضر الجنازة عشرات الآلاف من العامة في ساحة القديس بطرس، حيث يتوقع الفاتيكان أن يستقطب الحدث ما يصل إلى 250 ألف شخص في الساحة، مع ملايين آخرين على طول الطريق الذي يمتد لمسافة 6 كيلومترات من مدينة الفاتيكان إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري.

في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2023، حضر نحو 50 ألف شخص، بينما شهدت جنازة البابا يوحنا بولس الثاني في 2005 حضور نحو 300 ألف شخص. أما اليوم، فمن المتوقع أن يكون عدد الحضور أكبر بكثير، نظرًا لشعبية البابا فرنسيس عالميًا.