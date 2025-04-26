عاجل - ترامب وزوجته ميلانيا يودعان البابا فرنسيس

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى كاتدرائية القديس بطرس في روما، لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل.

وقف ترامب وزوجته ميلانيا أمام النعش، حيث تم أداء الصلاة قبل بدء المراسم الرسمية، في مشهد يعكس الاحترام الكبير للبابا الراحل.

حضور بارز من قادة العالم

تجمع في المراسم العديد من القادة البارزين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وقد أفادت التقارير أن 130 وفدًا دوليًا قد حضروا المراسم، من بينهم 55 رئيس دولة، 14 رئيس حكومة، و12 ملكًا حاكمًا.

قادة أوروبا في الجنازة

من بين القادة الأوروبيين الذين حضروا الجنازة، كان هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز.

إجراءات أمنية مشددة وحضور شعبي

أقيمت إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الحضور في هذا الحدث التاريخي، كما أن ساحة كاتدرائية القديس بطرس كانت مليئة بمشاعر الحزن والاحترام، حيث كان المشيعون في انتظار بدء المراسم التي تعكس تأثير البابا فرنسيس على العالم.