نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مراسم جنازة البابا فرنسيس.. مراسم تاريخية بحضور عالمي وأجواء دينية مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم السبت 26 أبريل 2025، مراسم جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، حيث حمل المشيعون نعشه المزين بصليب وشعار البابا فرنسيس فقط، إلى ساحة كاتدرائية القديس بطرس في العاصمة الإيطالية روما، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل المراسم وحضور القادة

حسب ما نقلته وسائل الإعلام العالمية، بدأ المشيعون في السير خلف نعش البابا فرنسيس، حيث اصطف الكرادلة مرتدين ملابس حمراء على الطريق.

وفي مشهد مؤثر، انفجر الحشد في الساحة بالتصفيق أثناء مرور النعش، تعبيرًا عن الاحترام الكبير الذي يكنه الناس للبابا الراحل.

كما بدأت المراسم بترنيمة موسيقية قصيرة قامت الجوقة والمصلون خلالها بغناء "امنحه الراحة الأبدية يا رب وليشرق عليه النور الأبدي".

تبسيط طقوس الجنازة: رؤية البابا فرنسيس

كان الفاتيكان قد أعلن سابقًا أن البابا فرنسيس قد أشرف على تبسيط طقوس الجنازة البابوية في العام الماضي، في إشارة إلى رغبته في تأكيد دور البابا كراعٍ روحي بسيط وليس كرجل قوي من هذا العالم.

ويُتوقع أن تستمر المراسم الدينية لتسليط الضوء على بساطته الروحية وحب الناس له.

موكب الجنازة والمشاركة العالمية

بعد القداس، سيتم تنظيم موكب يسير فيه المشيعون حاملين نعش البابا فرنسيس من الفاتيكان إلى مكان دفنه، وسط حضور رسمي من قادة العالم، وكان من أبرز الحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إجراءات أمنية مشددة في الجنازة

كما جرت العادة في مثل هذه الأحداث الكبرى، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على كافة المستويات، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتوفير حماية مكثفة للقادة السياسيين والروحانيين الحاضرين.

المراسم وموعد الوداع الأخير

من المتوقع أن تظل مراسم الجنازة مستمرة لمدة عدة ساعات، حيث سيتم إلقاء العديد من الكلمات الروحية والمواعظ في تكريم لحياة البابا فرنسيس التي كانت مليئة بالسلام والخدمة الإنسانية.