عاجل:- ترامب وزوجته يودعان البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس بحضور زعماء العالم

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أحمد جودة - القاهرة - وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أمام نعش البابا فرنسيس، اليوم السبت، لتوديعه خلال مراسم الجنازة التي تقام بساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، وسط حضور حاشد من زعماء وقادة العالم.

زيارة ترامب إلى روما للمشاركة في الجنازة

كان ترامب قد توجه إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الجمعة خصيصًا للمشاركة في جنازة بابا الفاتيكان الراحل، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عامًا.

وعبر الرئيس الأمريكي عن حزنه العميق لفقدان البابا فرنسيس، الذي وصفه بأنه "زعيم روحي استثنائي ورمز للتواضع والسلام".

وفي تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين قبل مغادرته واشنطن متجهًا إلى إيطاليا، أشار إلى أنه يعتزم عقد لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال زيارته، قائلًا: "سوف ألتقي برئيسة الوزراء الإيطالية".

مشاركة أوكرانية بارزة في وداع البابا

شهدت مراسم الجنازة أيضًا حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى روما برفقة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا ووفد رسمي أوكراني.

وأكد زيلينسكي في وقت سابق أنه حرص على أن يكون لبلاده تمثيل رفيع المستوى في مراسم وداع البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أن السيدة الأولى ستقوم بتمثيل أوكرانيا بشكل مشرف حتى في حال تعذر حضوره لأي سبب طارئ.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها بأن "السيدة الأولى أولينا زيلينسكا ستكون حاضرة ضمن الوفد الرسمي لأوكرانيا"، تأكيدًا على أهمية الحدث بالنسبة للقيادة والشعب الأوكراني.

توافد الزعماء من مختلف أنحاء العالم

توافد عشرات الزعماء والقادة العالميين إلى ساحة القديس بطرس للمشاركة في مراسم وداع البابا فرنسيس، في مشهد تاريخي يجمع كبار الشخصيات السياسية والدينية من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الجنازة نحو 148 وفدًا رسميًا، من بينهم ملوك ورؤساء وزعماء دينيون.

وتأتي مراسم الجنازة في ظل أجواء مهيبة، حيث امتلأت ساحة القديس بطرس منذ ساعات الصباح الأولى بآلاف المصلين والمشيعين الذين حرصوا على توديع بابا الفقراء.