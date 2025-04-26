نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم ترامب وماكرون.. شاهد ملوك وزعماء العالم يودعون البابا فرنسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان صباح اليوم السبت، توافد الآلاف من المشيعين وقادة العالم، استعدادًا لانطلاق مراسم جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا.

وصول الشخصيات البارزة قبل بدء الجنازة

وصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى ساحة القديس بطرس قبل نصف ساعة من بدء الجنازة، حيث احتشد إلى جانبهما كبار الزعماء العالميين، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى معظم الزعماء الأوروبيين.

وشهدت مراسم وداع البابا فرنسيس مشاركة وفود رسمية من 148 دولة ومنطقة، بما في ذلك فلسطين وكوسوفو، مع حضور لافت لعشرة ملوك وعشر منظمات دولية.

وقد خصصت لجنة السلطات مكانة شرفية للوفد الأرجنتيني، برئاسة الرئيس خافيير ميلي، تقديرًا لمسقط رأس البابا فرنسيس.

تفاصيل القداس والجنازة

انطلقت مراسم القداس في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الفاتيكان، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.

وبعد انتهاء القداس، سينطلق موكب الجنازة مصطحبًا نعش البابا فرنسيس عبر شوارع روما، قاطعًا مسافة تقدر بنحو ستة إلى سبعة كيلومترات، متجهًا من كنيسة القديس بطرس إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري، حيث سيتم دفنه.

وسيسير الموكب بوتيرة بطيئة للسماح للجماهير بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش البابا، قبل أن تتم مراسم الدفن في موقع خاص داخل الكنيسة الرومانية، وفقًا لرغبات البابا فرنسيس، الذي طلب أن يكون قبره بسيطًا يحمل فقط نقش "فرانسيسكوس"، ليظل رمزًا لتواضعه.

مشاركة إسبانية بارزة

رافق الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا في الوفد الإسباني الرسمي كل من نائبي رئيس الوزراء، ماريا خيسوس مونتيرو ويولاندا دياز، ووزير الرئاسة فيليكس بولانيوس، بالإضافة إلى زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو، وفقًا لما نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية.

تجمع ضخم وسط إجراءات أمنية مشددة

امتلأت ساحة القديس بطرس منذ ساعات دوت الخليج الأولى بآلاف المصلين والمشيعين الذين حرصوا على تأمين أماكنهم مبكرًا لتوديع البابا فرنسيس.

وقد فرضت السلطات الإيطالية منطقة حظر جوي فوق العاصمة روما، مع نشر قوات أمنية مكثفة لتأمين الحدث العالمي.

وتقام مراسم الدفن خلف أبواب مغلقة بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا والواحدة ظهرًا بتوقيت روما، وسط متابعة إعلامية وشعبية حاشدة.