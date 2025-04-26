نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نقل جثمان البابا فرنسيس من داخل كنيسة القديس بطرس تمهيدا لبدء الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأنه تم نقل نعش البابا فرنسيس من داخل كنيسة القديس بطرس، تمهيدًا لبدء مراسم الجنازة الرسمية، عقب انتهاء الطقوس والشعائر الدينية الخاصة بالوداع الأخير.

توافد قادة وزعماء العالم للمشاركة في الجنازة

بدأ قادة الدول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم بالتوافد إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، والتي تقام صباح اليوم في ساحة بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، في حدث يحظى بمتابعة عالمية واسعة.

ويشهد الفاتيكان تواجد كبار المسؤولين والرؤساء والملوك، بالإضافة إلى وفود دبلوماسية ودينية رفيعة المستوى، تقديرًا لمسيرة البابا فرنسيس، الذي تميز طوال سنوات حبريته بالدعوة إلى السلام، ودعم قضايا الفقراء والمهمشين في أنحاء العالم.

مراسم استثنائية بحضور جماهيري ودولي

وتأتي جنازة البابا فرنسيس وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الإيطالية بالتعاون مع قوات الفاتيكان، لضمان سلامة الحاضرين وتنظيم الحدث الذي يعد من أبرز الأحداث الدينية والسياسية لهذا العام.