نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيبات مشددة وأجواء استثنائية قبيل تشييع جنازة البابا فرنسيس بمشاركة قادة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، لاستقبال مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، وحضور رفيع المستوى لقادة وزعماء العالم، حيث يجلس القادة المدعوون وفق الترتيب الأبجدي باللغة الفرنسية، باعتبارها «لغة الدبلوماسية التقليدية»، حسب ما نقلته شبكة «CNN» الأمريكية.

ترتيبات بروتوكولية دقيقة لحضور الزعماء

أفادت شبكة «CNN» بأن العشرات من القادة والزعماء العالميين سيجلسون حسب الترتيب الأبجدي الفرنسي لأسماء دولهم، إذ من المقرر أن يجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين قادة استونيا وفنلندا، كون اسم الولايات المتحدة بالفرنسية هو «États-Unis».

ومع ذلك، يحتل قادة إيطاليا، الدولة المضيفة، والأرجنتين، مسقط رأس البابا فرنسيس، المراتب الأولى في أماكن الصدارة بالمراسم.

مشاركة واسعة من قادة العالم

أعلن الفاتيكان أن نحو 130 وفدًا رسميًا سيشاركون في المراسم، منهم 55 رئيس دولة، و14 رئيس حكومة، و12 ملكًا.

ويبرز ضمن الحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شعائر دينية وسط أجواء مهيبة

خلال مراسم الجنازة، سيتم وضع الإنجيل على نعش البابا فرنسيس، في رمزية لاستحضار حياة وتعاليم يسوع المسيح، وسط أجواء دينية مهيبة تجمع بين القداسة والتأثر العميق برحيل البابا الذي ترك أثرًا بارزًا في العالم الكاثوليكي.

إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المجال الجوي

بالتزامن مع توافد الزعماء والمشيعين، أعلنت السلطات الإيطالية عن تطبيق خطة أمنية موسعة لتأمين المراسم، تضمنت نشر أكثر من 2000 ضابط شرطة، من بينهم قناصة وقوات متخصصة لمكافحة الإرهاب والطائرات المسيرة.

كما شملت الإجراءات إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة روما طوال فترة الجنازة، وفقًا لما أعلنته إدارة الشرطة.

انتشار أمني مكثف وتنسيق مع الفاتيكان

تشارك في تأمين المراسم قوات متنوعة، من بينها 400 ضابط مرور، إلى جانب عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب السرية، ودوريات شرطية في شبكة مترو الأنفاق، إضافة إلى تمركز قناصة على أسطح المباني الرئيسية.

وتعمل قوات الأمن التابعة للفاتيكان بشكل مستقل ولكن بتنسيق كامل مع أجهزة الشرطة الإيطالية لضمان سير المراسم بسلاسة وأمان.

استعدادات نهائية قبل انطلاق الجنازة

في ساحة القديس بطرس، بدأ آلاف المشيعين بالتوافد منذ الساعات الأولى، فيما تواصل الجوقة الفاتيكانية تدريباتها على الترانيم الدينية التي ستُردد خلال القداس الجنائزي المقرر انطلاقه خلال الساعة المقبلة، حسب ما ذكرته شبكة «CNN» الأمريكية.