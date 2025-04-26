عاجل:- زعماء العالم يشاركون في جنازة البابا فرنسيس بحضور مصري رسمي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت ساحة كاتدرائية القديس بطرس بمدينة روما، اليوم السبت، مراسم جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن العديد من الدول، وسط حضور رسمي مصري عبر وفد ترأسه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مراسم وداع بابا الفاتيكان

بدأت مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة الكاتدرائية التاريخية وسط حضور واسع من الشخصيات العالمية البارزة.

وقد أعلن الفاتيكان أن مراسم الجنازة صُممت لتعكس أولوية البابا الراحل ورغبته الشخصية في البساطة، حيث جرى الدفن بعيدًا عن الطقوس التقليدية المتبعة في حالات سابقة.

مراسم دفن استثنائية تكسر التقاليد

اختار البابا فرنسيس أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى، بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في روما، بعيدًا عن المواقع التقليدية المعتادة لدفن باباوات الفاتيكان.

وقد جهز له قبر بسيط تحت الأرض لا يحمل سوى اسمه "فرانسيسكوس"، وذلك تجسيدًا لرؤيته للدور البابوي باعتباره خدمة كهنوتية متواضعة، وليس منصبًا ذا سلطة دنيوية، وفقًا لما أوضحه الفاتيكان.

حشود ضخمة ومشاركة رسمية عالمية

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اصطفاف نحو 300 ألف شخص على امتداد الطريق الذي سلكه موكب سيارات نقل نعش البابا الراحل، انطلاقًا من الفاتيكان مرورًا بوسط العاصمة الإيطالية روما وصولًا إلى الكنيسة التي ستحتضن جثمانه.

قادة العالم يتوافدون لتقديم العزاء

شهدت مراسم الجنازة حضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم، حيث حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

كما شارك الأمير ويليام ممثلًا للعائلة المالكة البريطانية إلى جانب أعضاء من العائلة المالكة الإسبانية، في قيادة الوفود الرسمية إلى روما.

مشاركة مصرية بارزة

حضر الجنازة الدكتور أسامة الأزهري، بصفته مستشارًا دينيًا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تأكيدًا على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالفاتيكان والحرص المصري الدائم على دعم قيم الحوار والسلام بين الأديان والشعوب.