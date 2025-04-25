نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن زلزالا جديدا وقع اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.

ونحو الساعة 20:33 بالتوقيت المحلي، شعر السكان في غرب المدينة بهزات أرضية قوية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهزة كانت أقل قوة من هزة الأربعاء الماضي.

وبحسب خبراء الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بلغت قوة الزلزال 4.3 درجة.

وتستمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول بعد أيام من تعرض المدينة لزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر خارج المدينة.

واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.