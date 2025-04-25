نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا.
وكتب أونماخت عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه زيارتي الثانية إلى داريا والأولى إلى مدرسة فيها".
وأضاف: "شكرا لـ UNMAS وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم".
وتابع: "أنا سعيد باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء".
وختم قائلا: "إن التوعية بمخاطر الألغام في المدارس أمر أساسي، والاتحاد الأوروبي سيمول أنشطة لإزالة الألغام في المرحلة المقبلة".