نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا.

وكتب أونماخت عبر حسابه على منصة "إكس": "‏هذه زيارتي الثانية إلى ‎داريا والأولى إلى مدرسة فيها".

وأضاف: "شكرا لـ ‎UNMAS وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم".

وتابع: "أنا سعيد باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء".

وختم قائلا: "إن التوعية بمخاطر الألغام في المدارس أمر أساسي، والاتحاد الأوروبي سيمول أنشطة لإزالة الألغام في المرحلة المقبلة".