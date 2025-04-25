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الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا

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الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا.

وكتب أونماخت عبر حسابه على منصة "إكس": "‏هذه زيارتي الثانية إلى ‎داريا والأولى إلى مدرسة فيها".

وأضاف: "شكرا لـ ‎UNMAS وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم".

وتابع: "أنا سعيد باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء".

وختم قائلا: "إن التوعية بمخاطر الألغام في المدارس أمر أساسي، والاتحاد الأوروبي سيمول أنشطة لإزالة الألغام في المرحلة المقبلة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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