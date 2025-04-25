نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: اغتيال الفريق موسكاليك عمل إرهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية أن اغتيال نائب قائد إدارة العمليات في الأركان الروسية الفريق ياروسلاف موسكاليك في ضواحي موسكو اليوم كان عملا إرهابيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح للصحفيين: "اغتيال موسكاليك عمل إرهابي يضاف إلى سلسلة اعتداءات إرهابية استهدفت العسكريين الروس".

وأضافت: "نشهد عددا كبيرا من الضحايا، واليوم سقط عسكري آخر ضحية لهجوم إرهابي في موسكو".

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو بدء التحقيق في تفجير سيارة أودى بحياة موسكاليك.

ووقع التفجير صباح اليوم الجمعة واستهدف سيارة موسكاليك قرب منزله بمدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.

وقدّر الخبراء أن قوة الانفجار تعادل أكثر من 300 غرام من "تي إن تي".