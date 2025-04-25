نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: هيغسيث يخشى فقدان منصبه بسبب فضيحة التسريبات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يظهر قلقا متزايدا من طريقة استيعاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفضيحة تسريب البيانات السرية، ويخشى أن يتم إقالته.

وبحسب الصحيفة، بدأ ترامب بسؤال الأشخاص المحيطين بهيغسيث عن أدائه الوظيفي، بينما يتابع مستشارو القائد الأمريكي عن كثب آخر ظهورات لرئيس البنتاغون في وسائل الإعلام.

"يشعر هيغسيث بقلق متزايد إزاء طريقة فهم ترامب للوضع، وكذلك إزاء احتمال إقالته"، كما كتبت الصحيفة.

وفي الأسبوع الماضي، تمت إقالة ثلاثة مساعدين رفيعي المستوى لهيغسيث من مناصبهم في إطار التحقيق المتعلق بتسريب محتمل لبيانات سرية.

كما وجد هيغسيث نفسه في مركز الفضيحة بسبب مشاركته في دردشة خاصة مع عائلته ومحاميه تيم بارلاتوري معلومات عن جدول تحليق المقاتلات التي شاركت في ضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وقد نفى مساعد وزير الدفاع هذه المعلومات، بينما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم هيغسيث. من جانبه، اتهم هيغسيث الصحفيين بحملة ممنهجة لتشويه سمعته تعتمد على معلومات من موظفي البنتاغون المفصولين