نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد دبابة بنيران قناص في معارك شمال قطاع غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بمقتل قائد دبابة من الكتيبة 79 في معارك شمال قطاع غزة، فضلا عن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن الجندي القتيل أصيب بنيران قناص في بيت حانون قرب موقع عسكري في المنطقة العازلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إخطار عائلة الجندي القتيل فيما لم يتم السماح بنشر اسمه بعد.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية فرضت حزاما ناريا في شمال غزة بعد تعرض قوة تابعة للجيش لكمين.

وحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فإن حدثا أمنيا صعبا في قطاع غزة جرى في نفس النقطة التي قتل فيها مقاتل غفعاتي الأسبوع الماضي، وهي منطقة شهدت سابقا خسائر فادحة