الكرملين يرحب بتصريحات ترامب حول القرم…. ”تتماشى مع الواقع السياسي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 07:28 مساءً - في تطور لافت على الساحة الدولية، وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن شبه جزيرة القرم بأنها "منطقية وتنسجم مع الواقع".

وكان ترامب قد أشار إلى أن أوكرانيا "فقدت القرم منذ سنوات"، وهي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، قال في تعليق رسمي إن ما ورد على لسان ترامب يُعبّر عن قراءة واقعية للمشهد الجيوسياسي، مؤكدًا أن قضية القرم باتت "أمرًا محسومًا ولم تعد مطروحة للنقاش"، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير أمريكية عن وجود نقاشات غير معلنة داخل أروقة الإدارة الأمريكية حول إمكانية إدراج الاعتراف بالسيطرة الروسية على القرم كجزء من تسوية شاملة للحرب في أوكرانيا، ونقل موقع "سيمافور" عن مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين الأمريكيين بحثوا أيضًا احتمال إشراك الأمم المتحدة في أي إطار تفاوضي محتمل.

حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد أو ينفي هذه السيناريوهات، إلا أن التقارير تؤكد أن الملف لا يزال قيد الدراسة بين عدة أطراف، من جهتها، تتمسك أوكرانيا بموقفها الرافض للاعتراف بضم القرم، لكنها تعترف ضمنيًا بصعوبة استعادة السيطرة عليها عبر الحل العسكري في الوقت الراهن.

يُشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت ضم القرم في عام 2014، وهي الخطوة التي لم تحظَ باعتراف دولي واسع، فيما يُعد الملف أحد أبرز النقاط الخلافية في الأزمة الأوكرانية المستمرة.