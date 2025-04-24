الاتفاقيات النووية بين أمريكا وإيران قد تواجه تأخيرًا في تنفيذها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 07:28 مساءً - أعلنت المواقع والصحف الأمريكية أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تواجه تأخيرًا.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قام بإبلاغ المبعوث الأمريكي أنه من أجل إتمام الاتفاق الذي تم في الإطار الزمني المقترح من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يكون ممكنًا.

أشار عراقجي إلى أن الجوانب الفنية المعقدة في الاتفاق المقترح تستدعي وقتًا أطول، وهذا بالطبع يصعب من الانتهاء من هذه المفاوضات خلال مهلة الـ٦٠ يومًا.