الوداع الأبدي.. الفاتيكان يكرم البابا فرنسيس بتصميم ضريحه الفريد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - قام الفاتيكان بإزاحة الستار اليوم 24 أبريل 2025 عن تصميم ضريح البابا فرانسيس، الذي تم تصنيعه من الرخام الإيطالي، حيث أن هذا الضريح لا يحمل سوى نقش اسمه، وصورة طبق الأصل من الصليب الصدري الخاص به.

تم وضع هذا الضريح في محراب بازيليك القديسة مريم الكبرى، بالقرب من مذبح القديس فرانسيس، وسيكون مفتوح أمام المؤمنين للزيارة بداية من يوم الأحد القادم.

أعلن الفاتيكان عن ميعاد إغلاق نعش البابا فرنسيس مساء اليوم التالي، حيث من المقرر أن يقام الطقس في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، وهذا تحت إشراف الكاردينال كيفن جوزيف فاريل.