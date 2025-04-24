التوتر بين الهند وباكستان يزداد.. إغلاق المجال الجوي وتهديدات متبادلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - تفاقمت التوترات بين الهند وباكستان في الأيام الأخيرة عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن دعم الإرهاب، بالإضافة إلى الهجوم الدامي الذي وقع في كشمير وأودى بحياة 26 شخصًا، حيث شهدت العلاقة بين البلدين تصعيدًا ملحوظًا، وفي خطوة غير مسبوقة، قامت الخطوط الجوية الهندية بتغيير مسارات رحلاتها لتفادي المرور عبر المجال الجوي الباكستاني، الذي كان قد تم إغلاقه بشكل كامل أمام الطيران الهندي.

من جانبها، ردّت باكستان بإجراءات تصعيدية، حيث قامت بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، كما ألغت جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني الهند، فضلاً عن تعليق جميع أشكال التبادل التجاري بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي تهديد لسيادتها، مشيرًا إلى أن أي محاولة للمساس بتدفق مياه نهر السند نحو باكستان ستكون بمثابة "عمل حربي".

في السياق ذاته، أقدمت الهند على إلغاء التأشيرات الممنوحة للباكستانيين بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، وهو الهجوم الذي وصفته وسائل الإعلام الهندية بأنه الأكثر دموية ضد المدنيين في المنطقة منذ سنوات، ويعكس هذا التصعيد المستمر تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين، حيث يلوح في الأفق احتمال مواجهة جديدة بينهما في ظل استمرار النزاع العميق حول إقليم كشمير المتنازع عليه.