العالم اليوم - حظر "الإخوان" في الأردن.. كيف ستتعامل معه سوريا؟

انتم الان تتابعون خبر حظر "الإخوان" في الأردن.. كيف ستتعامل معه سوريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أبريل 2025 05:21 مساءً - بعد السقوط الأخير لتنظيم الإخوان في الأردن وإعلان حظره رسميا في المملكة، تتجه الأنظار إلى دمشق، وتثار التساؤلات بشأن كيفية تعامل سوريا مع ملف الإخوان، وكيف ستتعامل الإدارة السورية مع أي محاولة لهذا التنظيم لاتخاذ سوريا ملاذا له.

وفي هذا السياق، قال الوزير الأردني السابق محمد داودية في حوار مع "دوت الخليج": "نرحب بالتحولات الرئيسية التي جرت في سوريا وبالعهد الجديد، نحن وسوريا على خط واحد وأمن سوريا والأردن والإقليم كالأواني المستطرقة يفيض بعضه على بعض".

وأضاف: "على السوريين أن يتعضوا مما جرى في الأردن، نحن آخر محطة للإخوان، هذا التنظيم طرد من كل الدول من حولنا بسبب ممارساته".

وتابع: "نطمئن إلى حكمة القيادة السورية الحالية، وبأنها ستقضي على أي أفكار أو تنظيمات متطرفة على أرضها، وهذا من الاستحقاقات اللازمة كي يعترف العالم بسوريا الجديدة".

ولفت داودية إلى أن "الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية شأن سوري، ونحن مع خيارات سوريا ووحدتها أرضا وشعبا".

من جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الكريم العمر إن "سوريا أكدت على بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع دول الجوار والعالم، ولذلك سوريا لديها الهاجس الأمني الذي يعتبر أولوية في الواقع السوري وعند ضبطه فهذا سينعكس إيجابيا على الأردن".

وتابع: "الأردن عانى خلال حقبة الأسد من شحنات المخدرات والمسيرات الإيرانية، ولذلك ما حصل في الأردن بالأمس (حظر تنظيم الإخوان) ستتعاطى معه سوريا بكل إيجابية".

وأكمل العمر: "الرئيس أحمد الشرع عندما زار الدول العربية أكد التزام سوريا بأن تكون سوريا منطلقا للسلام وليس منطلقا لتهديد أحد، يجب أن نذكر الجميع بأن من هم في سدة القيادة السورية اليوم أول من حارب التنظيمات التكفيرية المتشدة في سوريا، ولذلك هؤلاء والشعب السوري يرفضون الفكر المتشدد".

وأكد أن "الشروط التي وضعتها أميركا على الإدارة السورية هي ليست أميركية فحسب، بل هي رغبات سورية أيضا".

وأضاف أن "سوريا لن تخرج عن الإجماع العربي وبالتحديد عن دول الخليج فيما يخص أي اتفاق يتعلق بالأمن القومي العربي".