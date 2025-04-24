مشروع نتنياهو لتغيير الشرق الأوسط.. مخاطر وتداعيات جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - على مر العصور كان الشرق الأوسط محط أطماع العديد من البلدان، وهذا بسبب الموقع الاستراتيجي وثرواته الطبيعية، وهذا بعد انهيار الدولة العثمانية، وقد بدأت القوى الغربية في تقسيم المنطقة، ومن أهم الأمثلة على هذا اتفاقية "سايكس بيكو" في عام 1916.

وقد كانت المنطقة عرضة للعديد من التقسيمات والتداخلات الغربية، وتأسيس إسرائيل في عام 1948 كان جزء من ذلك المخطط.

وفي آخر سنوات، كان هناك عدة تحركات بالمنطقة من أهمها، قيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالإعلان في شهر أكتوبر 2023 عن تغير الشرق الأوسط.

وهذا التصريح لم يكن مفاجئ، لأنه ورد بعد تصاعد الأزمات في غزة والتي كانت جزء لا يتجزأ من محاولات إعادة التشكيل في المنطقة من أجل خدمة مصالح إسرائيل.

ومع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، تم إضعاف الكثير من القوى مثل حماس وحزب الله، في محاولة منهم للحد من النفور الإيراني.

الهدف الأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي هو توسيع حدود إسرائيل، حيث أن وصلت القوات الإسرائيلية إلى جبل الشيخ قرب دمشق، لذا يعتقد البعض أن تلك المحاولات لن تنجح، حيث أن الأمر أصبح واضح وتلك التحركات بمثابة محاولة لكسب الوقت لتفادي المحاكمات المرتبطة بالفساد.