العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمعا لـ"حماس" و"الجهاد" في جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أبريل 2025 11:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه ضرب مجمعا تابعا لـ"حماس" و"الجهاد" في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك": "قبل قليل، شن جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام غارات جوية على إرهابيين كانوا ينشطون في مركز قيادة وسيطرة تابع لحركتي حماس والجهاد في منطقة جباليا".

وأضاف البيان "استخدم الإرهابيون مركز القيادة والسيطرة للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "المنظمات الإرهابية في قطاع غزة تنتهك بشكل مستمر القوانين الدولية، إذ تستخدم البنية التحتية المدنية وسكان القطاع كدروع بشرية لتنفيذ عملياتها الإرهابية".

وأعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، مقتل 48 فلسطينيا على الأقل وإصابة 152 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي شمال غربي مدينة غزة، لقي 6 فلسطينيين من عائلة واحدة مصرعهم، بينهم أربعة أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الشيخ رضوان.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف مماثل استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 7 فلسطينيين في استهداف منزلين وخيمة تأوي نازحين في مناطق جنوب وشرق وغرب المدينة.

كذلك استهدفت غارة إسرائيلية مركز شرطة جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار استهداف المرافق المدنية ومراكز الإيواء.