العالم اليوم - الشرع يعزي برحيل البابا فرنسيس: وقف إلى جانب السوريين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أبريل 2025 07:25 صباحاً - عزّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في بيان الخميس بالبابا فرنسيس الذي فارق الحياة قبل يومين ومن المقرر أن تقام جنازته السبت.

وتقدّم الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية "بالتعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل البابا فرنسيس".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن برقية التعزية الخاصة بالشرع نصت: "على مدى السنوات، وقف البابا فرنسيس إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم اللذين استهدفا الشعب السوري".

وأضاف الشرع في البرقية: "لقد تجاوزت دعواته الحدود السياسية، وسيبقى إرثه في الشجاعة الأخلاقية والتضامن حياً في قلوب الكثيرين في وطننا".

وكان الفاتيكان قد أعلن أن أكثر من 19400 شخص ألقوا نظرة الوداع الأربعاء على جثمان البابا فرنسيس الذي نقل منذ الصباح الى كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وتوفي البابا فرنسيس الإثنين عن عمر يناهز 88 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية.