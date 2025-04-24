العالم اليوم - انفجارات وطائرات مسيرة.. قصف صاروخي على وسط كييف

انتم الان تتابعون خبر انفجارات وطائرات مسيرة.. قصف صاروخي على وسط كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أبريل 2025 02:16 صباحاً - أصدرت السلطات العسكرية الأوكرانية، فجر الخميس، إنذارا بوقوع "هجوم" جوي على العاصمة كييف بـ"صواريخ معادية".

من جهتهم، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بأنهم سمعوا في العاصمة دوي انفجارات وأزيز طائرات مسيرة.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تلغرام أن "كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية".

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إنّ طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمّ "نقله إلى المستشفى" بعد الهجوم.

وأفادت السلطات العسكرية بوقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وشاهد مراسل لفرانس برس سكانا يهرعون إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل الجاري.