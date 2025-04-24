عاجل- الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس اعتبارا من السبت المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان في بيان اليوم الأربعاء، الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس، وذلك اعتبارًا من السبت، يوم جنازة البابا الراحل.

وقال الفاتيكان في بيان تابعته السومرية نيوز، إنه "تقرر اعلان الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس اعتبارا من السبت المقبل".

وذكر الفاتيكان في بيان سابق ورد لـ السومرية نيوز، ان "جنازة البابا فرانسيس ستقام صباح يوم السبت الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش".

كما أعلن ان "البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب".

يذكر ان الفاتيكان اعلن، الاثنين الماضي، عن وفاة البابا فرنسيس، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.

وكان البابا قد ظهر الأحد الماضي، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.

وعانى البابا فرنسيس في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.

مراسم تشييع جثمان بابا الفاتيكان

وسيتم تشييع الجنازة يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا في ساحة القديس بطرس. ومن المقرر بعد ذلك نقل التابوت إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري للدفن.

واجتمعت الجمعية الأولى للكرادلة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للتحضير لاجتماع انتخاب البابا الجديد وتحديد التفاصيل مثل إجراءات نقل الجثمان.

وفي الصور الأولى للتابوت التي نشرها الفاتيكان، يرقد البابا في تابوت خشبي مفتوح دون النعش في كنيسة سانتا مارتا، مرتديًا التاج والرداء الأبيض والكاسوب الأحمر والباليوم الأبيض، بينما يحمل المسبحة بين يديه.

سيقوم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، برفقة الملكة صوفيا، بزيارة السفارة البابوية في إسبانيا صباح اليوم للتوقيع على كتاب التعازي الذي نظمته سفارة الفاتيكان.

تفاصيل جنازة البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان أن جنازة البابا فرنسيس ستقام السبت، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت روما، وسط استعدادات رسمية وشعبية حاشدة لتوديع الحبر الأعظم الذي ترك أثرا عميقا وبصمة بارزة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وفي بيان صادر عن مجمع الكرادلة، أوضح أن مراسم وداع البابا الراحل ستبدأ صباح يوم الأربعاء، حيث يسجى جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس في روما، ليتاح للمصلين إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وكان البابا فرنسيس قد توفي الإثنين عن عمر 88 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية.

ووضع جثمانه في نعش مساء اليوم نفسه، ونقل إلى كنيسة بيت القديسة مرتا داخل الفاتيكان، وهي الكنيسة التي أقام فيها منذ انتخابه حبرا أعظم عام 2013 وحتى وفاته.

وأشار الفاتيكان، في بيان صدر صباح الثلاثاء، إلى أن النعش سيعرض في بازيليك القديس بطرس اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، لتمكين المؤمنين من إلقاء التحية الأخيرة عليه.

كما نشر الفاتيكان الصور الأولى للبابا الراحل، وهو مسجّى في نعشه داخل كنيسة بيت القديسة مرتا، محاطا بعنصرين من الحرس السويسري.

وتظهر الصور البابا مرتديا رداء كنسيا أحمر وتاجا أسقفيا أبيض، ممسكا بمسبحة بين يديه.

ومن المتوقع أن يحضر العديد من المسؤولين الرفيعي المستوى الجنازة يوم السبت المقبل، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقائم بأعمال المستشار الألماني أولاف شولتس.

يشار إلى أن أوكرانيا ذات أغلبية كاثوليكية. ورغم ذلك تعترف، الكنيسة اليونانية الكاثوليكية، التي تقع بشكل رئيسي في الجزء الغربي من البلاد ولديها نحو خمسة ملايين من الأتباع، بالبابا فرنسيس رئيسًا لها.

من سيحضر جنازة البابا فرانسيس؟

من جهته، قال قصر كينزنغتون، إن الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا سيحضر جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان نيابة عن الملك تشارلز.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة التي تقام يوم السبت المقبل زعماء من أنحاء العالم. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفعل أنه سيتوجه إلى روما مع زوجته ميلانيا لحضور مراسم الجنازة.

ومن بين قادة الدول الذين سيحضرون الجنازة خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين حيث ولد البابا فرنسيس، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما سيحضر مراسم الوداع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حسبما قال المتحدثان باسميهما اليوم.

وسوف يتم دفن البابا الراحل في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما.

وقالت المتحدثة باسم فون دير لاين: «العالم ينعي وفاة البابا فرنسيس. لقد ألهم الكثيرين خارج الكنيسة الكاثوليكية بتواضعه وحبه الخالص للأقل حظًا».

وأضافت: «قلوبنا مع الذين يشعرون بهذه الخسارة الفادحة. نتمنى أن يجدوا العزاء في فكرة أن إرث البابا فرنسيس سوف يستمر في إرشادنا نحو عالم أكثر عدلًا وسلامًا وتعاطفًا».

وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عامًا، أمس الاثنين في الساعة 07:35 (05:35 بتوقيت غرينتش) بعد إصابته بسكتة دماغية وفشل في القلب.

وقرر الكرادلة الكاثوليك اليوم إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت في ساحة القديس بطرس مما يمهد الطريق لمراسم مهيبة.