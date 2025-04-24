نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وفاة الرئيس التونسى الأسبق فؤاد المبزع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - توفي الرئيس التونسي الأسبق، فؤاد المبزع، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 سنة، وفق ما أعلنت عائلته.
و«المبزع» هو سياسي تونسي شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب بشكل نهائي، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، في يناير 2011.
أول رئيس تونسي بعد الثورة
انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة حسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.
من هو فؤاد المبزغ؟
- ولد محمد فؤاد المبزع في 13 يونيو 1933 في تونس العاصمة.
- والمبزع هو سياسي تونسي شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب بشكل نهائي، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني 2011.
- أتم تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس، وانتقل إلى فرنسا حيث درس القانون والاقتصاد في باريس.
- تولى مناصب عديدة، من بينها مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و1967، كما ترأس بلدية تونس بين عامي 1969 و1973.
- عين عام 1973 وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للصحة عام 1978، وكلف عام 1979 بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام وظل بالأولى حتى 2 يناير/كانون الثاني 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر/كانون الأول 1980.
- عمل بين عامي 1981 و1986 مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفيرا لها في المغرب (1986 - 1987)، وترأس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1998.
- عُيِّن في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1987 مرة أخرى وزيرا للشباب والرياضة في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفظ بمنصبه بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، واستمر فيه إلى 26 يوليو/تموز 1988.