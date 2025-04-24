نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وفاة الرئيس التونسى الأسبق فؤاد المبزع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الرئيس التونسي الأسبق، فؤاد المبزع، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 سنة، وفق ما أعلنت عائلته.

و«المبزع» هو سياسي تونسي شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب بشكل نهائي، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، في يناير 2011.

أول رئيس تونسي بعد الثورة

انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة حسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.

من هو فؤاد المبزغ؟