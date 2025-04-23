هجوم قرش يخلف ضحية وأزمة إعلامية.. إسرائيل تتهم الذكاء الاصطناعي بالتحريض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:25 مساءً - في واحد من الحوادث المثيرة للجدل تسبب تداول صور تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي إلى غضب كبير في إسرائيل، وهذا فور هجوم سمكة قرش على سواحل الخضيرة.

واسفر هذا الحادث عن وفاة رجل أربعيني، حيث أن الصور المزيفة أظهرت اسماك قرش ترتدي أوشحة خضراء، تشبه تلك التي ترتديها حركة حماس.

وهذا الأمر جعل البعض يطلق عليها اسم "قرش القسام" تلميحًا بكتائب القسام، والجدير بالذكر أن تلك الصور أثارت استياء واسع في إسرائيل، حيث اعتبرها البعض محاولات التحريض والكراهية والتلاعب بحادث مؤلم لأغراض سياسية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض مقاطع الفيديو سلوك غير آمن من الزوار تجاه أسماك القرش، مما دفع الجمعيات المعنية إلى المطالبة بكثير من التنظيم.