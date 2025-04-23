العالم اليوم - بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس

انتم الان تتابعون خبر بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:18 مساءً - أعلن عدد من زعماء العالم عن عزمهم حضور جنازة البابا فرنسيس التي ستُقام، السبت، في ساحة القديس بطرس.

وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الزعماء: الأرجنتين: الرئيس خافيير ميلي. بلجيكا: الملك فيليب والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت ديويفر. بريطانيا: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر. البرازيل: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى انجا لولا دا سيلفا. كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش. قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس. جمهورية التشيك: رئيس الوزراء بيتر فيالا. إستونيا: الرئيس آلار كاريس. جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر. الاتحاد الأوروبي: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا يتسولا. تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا. الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا. فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب. فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون. ألمانيا: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس. اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. هنغاريا: الرئيس تاماس سوليوك. إيطاليا: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني. أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن. لاتفيا: الرئيس إدغارز رينكيفيتش. ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا. مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو. هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف. نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون. النرويج: ولي العهد الأمير هاكون وولية العهد الأميرة ميتهماريت. الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن. بولندا: الرئيس أندريه دودا. البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو. رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوغان. إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا. السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون. سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر. أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي. الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو غوتيريش. الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس .. في رعاية الله وحفظة