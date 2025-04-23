بيسكوف يوضح أوجه التشابه الرئيسية بين بوتين وترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، متفقان ومستعدان لحل القضايا الدولية المعقدة من خلال الحوار.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحترم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتفقان على أن رفض الحوار أمر سخيف".

وأضاف: "في بعض المجالات، تتقارب مواقفهما، لكن هذا لا يعني اتفاقهما على كل شيء، كل واحد يدافع، في المقام الأول، عن مصالح بلده، ما يوحدهم هو أنهما مستعدان لحل القضايا الأكثر صعوبة من خلال المناقشات".

وأكد أنه "على أوكرانيا سحب قواتها من نوفوروسيا ودونباس اللتين أصبحتا جزءا من روسيا لإنهاء الصراع"، موضحا أن "الانسحاب من دونباس ونوفوروسيا التابعتين لروسيا ضروري لتحقيق السلام".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يونيو الماضي أن انسحاب أوكرانيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يعتبر أحد شروط السلام.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن مسألة السيادة على القرم ودونباس ونوفوروسيا "قد تم حسمها"، وهي تعتبر مناطق روسية حسب دستور البلاد