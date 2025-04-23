أثناء حدوث الزلزال.. مشهد مؤثر في إسطنبول بين الطلاب في المسجد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - تعرضت اليوم الأربعاء تركيا إلى زلزال ضرب إسطنبول وهو بقوة وصلت إلى ٦.٢ ريختر، وتعتبر هذه الهزة عنيفة للغاية، وشعر بها سكان البلاد جميعًا.

انتشر مقطع فيديو مؤثر وهو لمقرئ يقرأ القرآن الكريم، ومن حوله الطلاب وهم في المسجد، وفور شعورهم بالزلزال خروا جميعًا ساجدين لله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر مشهد مؤثر للغاية.

جدير بالذكر أنه لم تسجل أي حالات إصابات بشرية خلال أحداث الزلزال، بالإضافة إلى عدم تعرض أي أبنية إلى الخطر، ولكن السكان أخلوا المنازل خوفًا من عواقب الزلزال.