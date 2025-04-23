إسرائيل تحترق... تعطيل حركة القطارات والطرق للسيطرة على الحريق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - اندلعت النيران في منطقة بيتاحيا وبيديا، وذلك في صباح اليوم، وإلى الآن لم تتم السيطرة على هذه النيران المندلعة والتي تلتهم أي شيء أمامها.

تحاول فرق الإطفاء عن طريق الجو والأرض، السيطرة على الوضع ولكن النيران تتمدد، وهذا يرجع إلى حركة الرياح التي تؤثر على اشتعال النيران.

جدير بالذكر أن هناك سيارة شرطة تعرضت للتفحم بالكامل، ولكنها لم تسفر عن وجود خسائر في الأرواح، وعنها تم غلق الطرق السريعة، وتم تعطيل حركة القطارات، لأن النيران قريبة من هذه المنطقة.