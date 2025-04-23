السعودية تكتسح الساحة وتنتزع رئاسة إقليم آسيا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - قامت المملكة السعودية بانتخاب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، ليكون رئيس لإقليم آسيا في المنطقة العالمية للأرصاد الجوية.

وورد هذا الانتخاب بالتزكية في الدورة الثامنة عشرة التي تم عقدها من خلال تقنية الاتصال المرئي بمشاركة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإقليمي الثاني آسيا، والمنظمات المعنية بالمناخ والأرصاد.

وهذا الاختيار يعكس تقدير عالمي لدور السعودية الريادي في تطوير المنظومة الأرصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أبدى الدكتور غلام شكره للدول الأعضاء على الثقة، وأكد على أن تلك المسؤولية ستكون بمثابة فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي المشترك في مجال الأرصاد والمناخ.

أشار إلى التزام السعودية بدعم المبادرات الإقليمية والقيام بتوفير فرص تدريبية وتأهيل للكوادر الفنية وتعزيز البنية التحتية للرصد والتنبؤ.