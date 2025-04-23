جامعة هارفرد تقاضي إدارة ترامب لقطع التمويل الفدرالي عنها

واشنطن ـ ا.ف.ب: رفعت هارفرد دعوى قضائية ضدَّ إدارة دونالد ترامب، في تصعيد حادٍّ للخلاف المفتوح بين الجانبين بعدما جمَّد الرئيس الأميركي التمويل الفدرالي للجامعة المرموقة وطالب بفرض إشراف سياسي خارجي عليها. وسعى ترامب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى التي اتهمها بالتساهل لسماحها بقيام تظاهرات في أحرامها تنتقد «إسرائيل» على خلفية العدوان على غزَّة، فهدد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب. غير أن هارفرد رفضت الرضوخ لهذه المطالب. وقالت الجامعة في دعواها إنَّ «هذه القضية تتعلّق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفرد».

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