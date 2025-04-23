نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائريون يطالبون رئيسهم بعدم السفر إلى العراق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاغ جزائري مواقع التواصل الاجتماعي، ناشد فيه المواطنون الرئيس عبد المجيد تبون بعدم المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العراق.



كما أشار التلفزيون الرسمي الجزائري إلى أن الهاشتاغ الواسع الانتشار لا يعبر عن رفض شعبي للمشاركة في القمة العربية، بل يظهر التلاحم بين الشعب وقيادته، كما يمثل الهاشتاغ دليلا واضحا على دعم المواطنين لمواقف وقرارات رئيس بلادهم.

وأوضح المصدر أن الشعب الجزائري يكن تقديرا خاصا للشعب العراقي، مشيرا إلى أن الحملة التلقائية التي تطالب بعدم سفر الرئيس تعكس حرص المواطنين على سلامة رئيسهم في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.

من جانب آخر، قال المصدر "إن هذه المبادرة الشعبية شكلت حدثا بارزا على منصات التواصل، وكشفت عن متانة العلاقة بين الرئيس والشارع الجزائري في وقت تتراجع فيه ثقة الشعوب بقياداتها في العديد من دول العالم، وتتسع الفجوة بين الحكام وشعوبهم".

يذكر أنه تم تحديد يوم 17 مايو 2025 موعدا رسميا لانعقاد القمة العربية ببغداد