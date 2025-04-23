إيران تتهم أمريكا بـ”سوء النية” وتكشف التناقضات في سياسة واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:34 مساءً - قامت وزارة الخارجية الإيرانية بالتنديد بالعقوبات الجديدة الأمريكية المفروضة على قطاع غاز البترول المسال الإيراني، واعتبرتها بمثابة "موقف عدائي" يعلن عن غياب النية الطيبة من الناحية الأمريكية، لاسيما مع اقتراب انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.

واقر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، اعتبر أن تلك الإجراءات تتناقض مع دعوات واشنطن للحوار، وتقوم ببعث رسالة سلبية قبل المحادثات.

وفي المقابل قام وزير الخارجية عباس عراقجي بالتعبير من بكين عن تفاؤل حذر، وأشار أن تلك المحادثات تسير في خطها الصحيح، إذا امتنعت أمريكا عن فرض المطالب الغير واقعية.