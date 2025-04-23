العالم اليوم - فيديو.. مداهمة مقرات الإخوان بالأردن وكشف "خطة المتفجرات"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مداهمة مقرات الإخوان بالأردن وكشف "خطة المتفجرات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:27 مساءً - أفادت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء، بأن أحد أبناء قيادات جماعة الإخوان قام بتصنيع متفجرات، عقب الكشف عن مخططات الخلية الإرهابية الأسبوع الماضي.

وقالت الداخلية في بيان: "ابن أحد القيادات قام بتصنيع متفجرات بعد الكشف عن الخلية الأسبوع الماضي ما يُفهم منه أن الجماعة مستمرة بالعمل تحت الظلام ومخالفة القانون".

من جهة أخرى، بدأت السلطات الأردنية، بتفتيش عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بـجماعة الإخوان "المنحلة" في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد جاء ذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن، في وقت سابق من الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـجماعة الإخوان "المنحلة" باعتبارها جمعية غير مشروعة".

وأفاد بـ"حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة"، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.