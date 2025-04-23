الشرطة الأردنية تصادر مكاتب جماعة "الإخوان" بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة

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أحمد جودة - القاهرة - صادرت الشرطة الأردنية، مكاتب جماعة "الإخوان" بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة.



ونفذ الأردن، اليوم الأربعاء، قرارًا قضائيًّا بحل جماعة "الإخوان المسلمين" بعد أيام من تأكد تورط أعضاء منها في مخطط تخريبي.

وقررت وزارة الداخلية الأردنية، إغلاق كل مكاتب "جماعة الإخوان" المنحلة في كل أرجاء المملكة

وقد أعلنت الداخلية الأردنية، حظر الترويج لأفكار "جماعة الإخوان" المنحلة تحت طائلة المساءلة القانونية.