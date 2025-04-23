بالرابط والخطوات.. نتيجة امتحان الشهادة السودانية 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - تسود حالة من التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء السودان، وذلك بسبب تأخر الكشف عن نتائج الشهادة السودانية للعام الدراسي الحالي، إذ يزداد القلق مع مرور الأيام دون إعلان رسمي، وسط توقعات متباينة حول موعد الإعلان الفعلي للنتائج، ويتسابق الكثيرون للبحث عبر محركات الإنترنت عن رابط النتيجة وكيفية الوصول إليها، في محاولة للاطمئنان على أداء الطلاب خلال العام الدراسي الذي مضى.

تزايد معدلات البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يعكس حجم الاهتمام الشعبي بملف نتائج الشهادة السودانية، حيث باتت كلمات مثل "نتيجة الشهادة السودانية 2025" و"الاستعلام عن النتيجة" من أبرز العبارات المتداولة، وسط انتظار إعلان رسمي يضع حدًا لهذا الترقب المستمر ويمنح أولياء الأمور صورة واضحة حول مستقبل أبنائهم الدراسي.

للاستعلام عن النتيجة فور صدورها، يجب اتباع الخطوات التالية:

وفيما يتعلق بموعد إصدار النتائج، فقد أفادت وزارة التربية والتعليم السودانية بأنها لا تزال في طور مراجعة أوراق الامتحانات وتصحيحها، وأكدت أن هذه المراحل تسير وفق معايير دقيقة لضمان العدالة في رصد النتائج، كما أشارت الوزارة إلى أن الموعد المتوقع لإتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني سيكون في التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري، وهو ما أكده بيان رسمي صدر عن الوزارة بهذا الشأن.