إيران تكشف ملامح جديدة في الحوار النووي مع واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - في تصريح لافت، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أن المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن لا تزال في طور التقدم، مؤكدًا أن الحديث عن نتائج نهائية لا يزال مبكرًا، وأوضح أن الحوار يسير في مسار إيجابي رغم تعقيداته.

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل جلسة فنية كانت مقررة مع الجانب الأمريكي من الأربعاء إلى السبت، بناءً على مبادرة من سلطنة عمان، التي تستضيف الجولة الثالثة من المباحثات، بمشاركة عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

المحادثات المرتقبة تُعد مرحلة جديدة ضمن جهود الطرفين للبحث عن تفاهم مشترك بشأن الملف النووي المعقد.