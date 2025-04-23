تحالف جديد بين وارنر برذرز ديسكفري وOSN يفتح آفاقًا جديدة واعدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - أعلنت كل من شركة وارنر برذرز ديسكفري ومنصة OSN، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تُعد الأضخم من نوعها في قطاع الترفيه بالمنطقة، وذلك في حفل كبير أقيم بمدينة دبي، بحضور عدد من أبرز نجوم الفن العرب والعالميين، من بينهم سيرين عبد النور، عابد فهد، باسم يوسف، وماجي أبو غصن.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال البث الترفيهي وتوسيع آفاق المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستُنفذ الاتفاقية على مراحل متعددة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، مما يعكس توجه OSN لمواصلة توسيع قاعدة محتواها وتنمية ريادتها في السوق، خاصة بعد نجاح شراكاتها السابقة مثل تعاونها مع HBO في 2022 واستحواذها على أغلبية أسهم أنغامي في أبريل 2024.

من جانبه، صرح جيمي كوك، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في وارنر برذرز ديسكفري، بأن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الشركة لسرد القصص المؤثرة بطريقة إبداعية، وأن التعاون مع OSN يتيح فرصة لتقديم محتوى يعكس واقع وثقافة الجمهور المحلي، إلى جانب تقديم أحدث العروض العالمية.

أوضح جو كوكباتي، الرئيس التنفيذي لـOSN، أن التحالف الجديد مع وارنر برذرز يمثل نقطة تحوّل كبيرة في مسيرة الشركة نحو تقديم محتوى مميز وتوسيع رقعة انتشارها لتتجاوز المنطقة العربية، وأكد أن الشراكة ستفتح المجال أمام المزيد من الإنتاجات الأصلية المحلية، وتدعم مكانة OSN في السوق العالمي، في وقت بلغ فيه عدد مشتركي وارنر برذرز عبر منصتي Max وDiscovery+ ما يقرب من 117 مليون مشترك حول العالم.