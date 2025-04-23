العالم اليوم - الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:25 مساءً - أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وتابع الوزير، أن جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأوضح، أنه وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.

كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.