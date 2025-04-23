نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفاصيل مشادة حادة.. ماذا قال أبو مازن عن حماس وأثار عاصفة غضب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح مفاجئ وصادم خلال افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حركة حماس بشدة، مستخدمًا لهجة غير مسبوقة، وداعيًا إياها إلى تسليم قطاع غزة بالكامل و”إنهاء الانقسام فورًا”.

اتهم عباس حماس بتقديم “ذرائع مجانية للاحتلال”، والتسبب في ست حروب دمرت غزة، كما اتهمها بـ”احتجاز أموال التبرعات في حسابات خاصة”، قائلًا:

“ليس أمينًا على شعبنا من يقول عن أهل غزة ‘نحن وهم’”.

اثارت تصريحات عباس عاصفة غضب على مواقع التواصل، بين من اعتبرها ضرورية لوضع النقاط على الحروف، ومن رأى فيها تصعيدًا خطيرًا يُعمّق الانقسام الفلسطيني.