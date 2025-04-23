العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال إسطنبول "القوي"

وأظهرت إحدى اللقطات مشاهد لحالة من الهلع، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يفرون إلى الشوارع مع بدء اهتزاز المباني بشكل ملحوظ، في ظل استمرار الهزات الأرضية لبضع ثوان.

وفي وقت سابق من الأأربعاء، قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تركيا. وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على إكس إن "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفا أنّ السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.

ووقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.