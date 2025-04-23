نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 23 الجاري السيد الطاهر الباعور وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن اللقاء تناول بحث مبادرة الجامعة العربية لتيسير الحوار بين الرئاسات الليبية وسبل استئنافها، بالإضافة إلى مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا.

جدد الأمين العام خلال اللقاء التأكيد على حرص الجامعة على تحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا استنادًا إلى ملكية الليبيين للعملية السياسية، معربًا عن استعداد الجامعة العربية الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

ونقل المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن اللقاء شهد أيضًا، توقيع الجانبان على اتفاق بشأن تسوية متأخرات مساهمة دولة ليبيا في موازنة الأمانة العامة.