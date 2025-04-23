العالم اليوم - ترامب في أول 100 يوم.. أبرز القرارات ضد خصومه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:24 مساءً - في أول 100 يوم من عودته إلى البيت الأبيض، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة غير مسبوقة استهدفت خصومه السياسيين، مستخدما سلطات الرئاسة وأجهزة الدولة لمعاقبة من اعتبرهم أعداء له.

ومن سحب تصاريح أمان، إلى فتح تحقيقات، وحتى تجميد تمويلات، اتخذ ترامب خطوات وصفها المراقبون بأنها انتقامية، تثير تساؤلات واسعة بشأن حدود السلطة الرئاسية ومستقبل المؤسسات الديمقراطية في أميركا.

أولى قرارات ترامب

وبعد ساعات من تأديته اليمين الدستورية في 20 يناير لحماية دستور الولايات المتحدة، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير العدل الأميركي إلى البحث عن أدلة على "تسيس" مؤسسات الحكومة.

وفي ذات اليوم، أزال موظفو البنتاغون صورة للجنرال مارك ميلي، منتقد ترامب والرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي كان يشغل أعلى منصب عسكري في عهد ترامب.

كما سحب ترامب الحماية الأمنية عن مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي نشر مذكرات تنتقد ترامب، بعدما قالت وزارة العدل إن إيران هددت بحياته.

استخدام السلطة ضد خصومه

وفي أول 100 يوم له، استخدم ترامب سلطات الرئاسة ضد مجموعة من الأعداء المزعومين.

وكان هؤلاء يشملون مسؤولين سابقين في المخابرات الذين تحققوا في مزاعم عن وجود صلات روسية بحملة انتخابه في 2016، وشركات محاماة كبيرة، بالإضافة إلى أعضاء في إدارة بايدن السابقة والمدعين العامين الذين عملوا على قضايا جنائية ضده أثناء خروجه من السلطة.

وقد كانت إجراءات ترامب بمثابة إعلان أن وعده في الحملة السياسية بالانتقام لم يكن مجرد كلام، بعد أن أوضح مرارا نواياه كمرشح. لكن سرعة وامتداد هذه الإجراءات فاجأت الكثيرين.

كما استخدم الرئيس الجمهوري آلة الدولة وسلطة الرئاسة لمهاجمة الأشخاص والمؤسسات التي أغضبته بطرق أكثر اتساعا من أي من أسلافه، حسبما قال المؤرخون.

وقال المؤرخ الرئاسي في جامعة تكساس في أوستن، جيريمي سوري: "ليس من غير المألوف أن يكون للرؤساء أعداء". وأضاف: "ما هو غير مألوف هو أن يستخدم الرئيس كل الأجهزة الفيدرالية، ليس فقط لاستبعاد شخص ما، بل لمعاقبته مباشرة".

سحب تصاريح الأمان

وقد استخدم ترامب بشكل خاص الأوامر التنفيذية، التي يستخدمها الرؤساء عادة لتوجيه الأولويات السياسية، لاستهداف أعدائه المزعومين من خلال سحب تصاريح الأمان منهم، ومنعهم من دخول المباني الحكومية، أو توجيه الوكالات للتحقيق فيهم بحثا عن مخالفات.

كما بدأ تحقيقات فدرالية متعددة في ولاية مين بعد شجار لفظي مع حاكم الولاية، وتوغل عميقا في وزارة العدل التقليدية المستقلة ليقيل أولئك الذين يعتبرهم غير مخلصين، وسحب الحماية الأمنية من منتقديه، وأمر بالتحقيق في المسؤولين السابقين الذين تحدوا ادعاءاته الكاذبة بأن خسارته في انتخابات 2020 كانت مزورة.

إجراءات ضد مسؤولي الأمن القومي

وفي أول يوم له في المنصب، سحب ترامب تصاريح الأمان لـ 50 مسؤولا سابقا في الأمن القومي الذين وقعوا على رسالة تشير إلى أن روسيا كانت وراء قصة تتعلق بمادة فاحشة تم العثور عليها في جهاز كمبيوتر محمول يعود لابن الرئيس جو بايدن، هانتر.

وركز ترامب معظم اهتمامه على النظام القضائي الجنائي بعد أن قال خلال حملته الرئاسية لعام 2024 إن لوائحه الأربعة تم تحفيزها لأسباب سياسية، وقد نفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن هذه الاتهامات.

إقالات في وزارة العدل

وفي أول 100 يوم له، أقالت أو خفضت وزارة العدل العشرات من المسؤولين والمدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك موظفون عاديون عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول من قبل مجموعة من أنصار ترامب.

وفي خطاب ألقاه في مقر وزارة العدل في فبراير، أدان ترامب "الأكاذيب والانتهاكات" التي قال إنها أدت إلى توجيه التهم إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث بتهمة الاحتفاظ غير القانوني بالوثائق المصنفة بعد مغادرته المكتب، والتخطيط لقلب انتخابات 2020.

من جانب آخر، اتخذ ترامب أيضا خطوات لإزالة المراقبين الداخليين الذين قد يسعون إلى تقييده، حيث أقال مفتشي العموم وأقال مسؤولي الأخلاقيات الحكومية.

وقال المؤرخ تيموثي نافتالي، المدير السابق لمكتبة ومتحف ريتشارد نيكسون الرئاسي: "جميع الإدارات، خاصة عندما ترى تحولا من حزب إلى آخر، تسعى للسيطرة على السلطة التنفيذية." وأضاف: "إنها الشدة والنطاق في ما فعله ترامب ما يجعل ذلك غير مسبوق".

الدفاع عن سياسات ترامب

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز ردا على أسئلة بشأن جهود الانتقام التي قام بها ترامب وما إذا كانت تشكل إساءة استخدام للسلطة: "لقد فشلت الرئاسات التقليدية في إحداث تغيير حقيقي في طرق واشنطن، والرئيس ملتزم بتغيير البيروقراطية الراسخة".

وأضاف: "من خلال استخدام كل الأدوات التي يوفرها الدستور، تركز إدارة ترامب على الكفاءة؛ والقضاء على الفساد، والإساءة، والإهدار؛ وتنفيذ كل وعد في الحملة".

التحركات ضد ولاية مين

وفي فبراير، انحرف ترامب عن خطاب له خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الحكام ليخاطب حاكم ولاية مين جانيت ميلز، محذرا إياها من الامتثال لأمر يحظر الرياضيين المتحولين جنسيا.

وفي غضون يوم، بدأت 3 وكالات فدرالية مختلفة تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الولاية تنتهك قانون الحقوق المدنية، مما يعرض ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي للخطر.

وأرسلت وزارة العدل إلى ميلز رسالة تخبرها بأن ولاية مين "تحت المراقبة"، بينما طالب ترامب "باعتذار صريح" قبل أن يتم تسوية القضية.

وفي أوائل أبريل، كتب وزيرة الزراعة في إدارة ترامب، بروك رولينز، إلى ميلز لتأكيد أن بعض تمويل المدارس قد تم تجميده. وأضافت: "هذه فقط البداية."

شركات المحاماة

وفي الأسابيع الأخيرة، شن ترامب هجمات على شركات المحاماة التي كانت توظف محامين يراهم أعداء له، مبررا أن هذه الشركات قد أضعفت العملية القضائية من خلال فعلها.

وفي فبراير، علق ترامب تصاريح الأمان لمحامين في شركة "كوفينغتون وبيرلينغ" الذين مثلوا سميث، المحقق الخاص السابق الذي حقق معه، وسعى لإلغاء أي عمل حكومي للشركة.