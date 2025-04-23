العالم اليوم - فيديو.. الجمهور يلقي نظرة الوداع على البابا فرنسيس

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الجمهور يلقي نظرة الوداع على البابا فرنسيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:24 مساءً - تحرك موكب نقل جثمان البابا فرنسيس الأول من الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس، الأربعاء، حتى يتسنى للجمهور إلقاء نظرة الوداع عليه، على مدار 3 أيام.

ومن المتوقع أن يتوافد رؤساء الدول للمشاركة في تشييع جثمان البابا، حيث ظلت أبواب الكاتدرائية مفتوحة حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وسوف تظل مفتوحة أيضا الخميس، للسماح للمصلين بدخولها. وسوف تنتهي فترة الحداد العام يوم الجمعة في تمام 7 مساء.

وبمجرد دخول تابوت فرنسيس الأول الكاتدرائية، لن يتم وضعه على نعش مرتفع مثلما كان الحال مع البابوات السابقين ولكن سيظل موضعا على المدبح الرئيسي بالكاتدرائية التي تعود للقرن السادس عشر، مواجها المقاعد.

وشددت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية، من أجل مراسم إلقاء نظرة الوداع من قبل الجمهور، وأيضا الجنازة، وقاموا بدوريات سيرا على الأقدام والجياد حول الفاتيكان

ومن المقرر إقامة الجنازة يوم السبت في الـ10 صباحا في ساحة القديس بطرس.

وتوفي البابا فرنسيس (88 عاما)، يوم الإثنين إثر إصابته بسكتة دماغية وقصور في القلب، لينتهي بذلك عهد مضطرب في أحيان كثيرة إذ اصطدم خلاله مرارا بالمحافظين ودافع عن الفقراء والمهمشين.