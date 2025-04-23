العالم اليوم - جريمة بشعة تهز المغرب.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد

انتم الان تتابعون خبر جريمة بشعة تهز المغرب.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام مغربية، بتوقيف مشتبه به في جريمة وصفت بـ"البشعة" هزت المغرب خلال الأيام الماضية.

وتم تداول مقطع فيديو للحظة توقيف المتهم بقتل رجل وتقطيع جثته، حيث ظهر في حالة "غير طبيعية".

وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الأحد، عندما تم العثور على أجزاء من جثة داخل حمام مسجد في منطقة بن أحمد في سطات، وسط المغرب.

وقد شهدت المنطقة استنفارا أمنيا، بعد بلاغ يفيد بالعثور على أجزاء بشرية ملفوفة في أكياس بلاستيك وعدد من الأسلحة البيضاء داخل دورات مياه أحد أشهر مساجد بن أحمد.

كما تم العثور على أجزاء بشرية وبقايا عظام في مكان آخر، حيث تم على الفور فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة أسفر عن توقيف المشتبه به.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الضحية هو رجل خمسيني كان يعمل في محل للنظارات، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وفي انتظار الكشف عن أسباب ودوافع الجريمة التي أثارت الذعر بين عدد من المغاربة، دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنزال أقصى العقوبات في حق الجاني في حال ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة.